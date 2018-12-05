США ищут способы помешать реализации проекта «Северный поток — 2»

Вашингтон, 5 декабря. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон прорабатывает варианты создания препятствий для реализации российского проекта «Северный поток — 2».

«В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент США, к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Мы рассматриваем ряд вариантов действий в этом направлении», — сказал Болтон.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода из РФ в Германию, общая мощность которого составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина, а также несколько стран ЕС открыто выступают против реализации «Северного потока — 2». При этом Германия, а также большая часть стран ЕС полностью поддерживают реализацию проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.