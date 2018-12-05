Саакашвили станет ведущим украинского шоу о выборах президента

Киев, 5 декабря. Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашивили будет вести шоу на украинском телеканале «Зик», посвященное выборам президента страны.

Саакашвили станет ведущим шоу «Джокеры. Путь в президенты». Первый выпуск выйдет на экраны в пятницу.

«Он — президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили», — говорится в анонсе.

Создатели шоу не уточняют, как именно будет вестись запись. На данный момент Саакашвили проживает в Нидерландах. Сам же экс-президент Грузии заявляет, что он как никто другой знает, «какие черты нужны президенту Украины». По словам Саакашвили, он знаком с украинскими политиками «уже много лет», поэтому «решил помочь украинцам определиться с выборами».

Напомним, Саакашвили дважды был избран президентом Грузии с 2004 по 2007 годы, а затем с 2008 по 2013 годы. В конце срока полномочий он покинул Грузию. В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись грузинского гражданства, и стал губернатором Одесской области.

В 2017 году нынешний президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства и выслал из страны в Польшу. Нидерланды предоставили скандально известному политику право на проживание и работу.

Выборы президент Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, лидирует глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 18,9% голосов. Второе место занимает Владимир Зеленский с 10,7% голосов. Порошенко досталось 9,9% голосов. Нынешний президент Украины ввел в десяти регионах страны военное положение из-за провокации Украины в Керченском проливе. Режим может помещать проведению выборов, что позволит Порошенко сохранить за собой пост.