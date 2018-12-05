Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Пассажирам «Аэрофлота» разрешили выбирать места за деньги в тарифах «Промо» и «Бюджет»

31
0 Оставить комментарий

Пассажирам «Аэрофлота» разрешили выбирать места за деньги в тарифах «Промо» и «Бюджет»

Москва, 5 декабря. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», совершающие перелет по тарифам «Промо» или «Бюджет», смогут платно выбирать место в самолете.

«Аэрофлот» расширил дополнительные услуги для клиентов. Теперь при приобретении билетов по тарифам «Промо» и «Бюджет» пассажиры смогут выбрать место в самолете. Однако это опция будет платной. Если для человека не имеет значения место посадки, то он по-прежнему сможет его бесплатно получить при регистрации.

Пассажирам «Аэрофлота» разрешили выбирать места за деньги в тарифах «Промо» и «Бюджет»

Стоимость услуги будет варьироваться от длительности перелета и расположения места в салоне. При этом выбор места в самолете остается бесплатным для тех, кто приобрел билет в эконом класс по тарифу «Премиум» и «Оптимум» и для держателей карт «Аэрофлот-Бонус» элитных уровней, передает ТАСС.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.