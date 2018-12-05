Пассажирам «Аэрофлота» разрешили выбирать места за деньги в тарифах «Промо» и «Бюджет»

Москва, 5 декабря. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», совершающие перелет по тарифам «Промо» или «Бюджет», смогут платно выбирать место в самолете.

«Аэрофлот» расширил дополнительные услуги для клиентов. Теперь при приобретении билетов по тарифам «Промо» и «Бюджет» пассажиры смогут выбрать место в самолете. Однако это опция будет платной. Если для человека не имеет значения место посадки, то он по-прежнему сможет его бесплатно получить при регистрации.

Стоимость услуги будет варьироваться от длительности перелета и расположения места в салоне. При этом выбор места в самолете остается бесплатным для тех, кто приобрел билет в эконом класс по тарифу «Премиум» и «Оптимум» и для держателей карт «Аэрофлот-Бонус» элитных уровней, передает ТАСС.