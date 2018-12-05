В Госдуме рассказали, когда наградят пограничников за подвиг в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. Российских пограничников, которые задержали нарушителей границы в Керченском проливе 25 ноября, наградят в Госдуме уже после Нового года. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в нижней палате парламента.

Совет думы вручил почетные грамоты членам экипажа кораблей пограничной службы ФСБ России «Изумруд» и «Дон», а также команде пограничных сторожевых катеров 737 и 735.

«Высокий профессионализм и неукоснительное соблюдение закона — вот единственно верная характеристика действий российских пограничников в Керченском проливе. Они безупречно выполнили свой долг и, несомненно, заслуживают наград», — прокомментировал решение Совета думы для ФАН председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.