Киев объяснил желание расторгнуть договор о дружбе с Россией

Киев, 5 декабря. В министерстве иностранных дел Украины считают нецелесообразным продление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

«Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным», — заявил Боднар.

По его словам, ранее Киев не мог разорвать договор о дружбе с Россией, поскольку это бы оказало негативное влияние на «подготовку судебного иска Украины против России» в международные инстанции. При этом замглавы МИД Украины не уточнил, о каком именно иске идет речь.

Стоит отметить, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе с РФ. При этом президент Украины отметил, что Киев не намерен разрывать договор, а просто не будет его продлевать. Срок действия договора истекает 1 апреля 2019 года.

Украинская оппозиция выступила против инициативы президента, отметив, что решение Порошенко противоречит национальным интересам Украины, а также усложнит отношения между Киевом и Москвой.

З декабря Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что данный вопрос может быть рассмотрен украинским парламентом 6 декабря.