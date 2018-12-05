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Роскомнадзор предложил ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»

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Роскомнадзор предложил ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»

Москва, 5 декабря. Глава Роскомнадзора призвал разработать критерии для маркировки информации для детей от года до трех лет. По словам Жарова, информационный контент может навредить психике детей.

Глава ведомства отметил, что сейчас дети потребляет информацию в СМИ с «грудного возраста», а медийный контент все чаще используется при обучении. Однако в таком возрасте информация может нанести вред психике ребенка, который еще не различает виртуальный и реальный миры.

Жаров заявил о необходимости провести комплексный анализ ситуации и разработать критерии для маркировки контента «1+» и «3+».

Напомним, возрастная маркировка была введена в РФ в 2012 году. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» разделил контент на группы 0+, 6+, 12+, 18+.

Автор: Софья Куликова
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