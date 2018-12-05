ЕС приступил к согласованию Brexit

Брюссель, 5 декабря. Евросоюз в среду запустил процедуру согласования соглашения по выходу Великобритании из организации. Об этом в среду заявила Еврокомиссия.

«ЕК приняла предложения, запускающие формальный процесс заключения соглашения в ЕС», — говорится в сообщении.

Теперь соглашение должны подписать Евросовет, Европарламент и, наконец, сама Великобритания, после чего оно официально вступит в законную силу. Официальный представитель премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй сообщил, что соглашение полностью подготовлено и ждет одобрения.

Отметим, что составление соглашение по Brexit стало поводом для критики премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй. Лейбористы пригрозили вынести на голосование вотум недоверия и отправить в отставку главу правительства, если кабинет министров не предоставит депутатам «закрытые» документы по Brexit и экспертный анализ последствия выхода Великобритании из ЕС.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.