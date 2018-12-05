Россиян предупреждают о наплыве поддельной красной икры перед праздниками

Москва, 5 декабря. Перед Новым годом рынок заполняется так называемой имитированной икрой или попросту подделками. Глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова рассказала, как отличить поддельную икру от настоящей.

По словам Кировой, существует три вида подделок. Первый называется имитированной икрой и не имеет ничего общего с рыбой. Такая икра готовится из белка, желатина и красителя и стоит в десять раз меньше настоящей. При этом производители стараются как можно лучше скрыть надпись об искусственном происхождении продукта.

Второй вид – это капсулированная икра. Она производится из икорной жижи и загустителя. Смесь пропускают через сито для придания похожей на икру формы, а затем помещают в специальный раствор, где образуется пленка. Такой продукт стоит чуть дороже имитации.

Последний вариант продать имитацию – это скрыть продукт от покупателя. Обычно производитель смешивает имитацию с настоящей икрой и кладет в одну непрозрачную банку.

«Самый простой способ избежать конфуза за новогодним столом — это правильный психологический настрой при покупке красной икры», — сказал Кирова в комментарии «Ридусу».

Покупателю нужно понять, что привлекательный вариант по низкой цене как правило оказывается подделкой. Также при покупке необходимо обращать внимание на запах и наличие точки-зародыша в икринках.