В Москве на I Международном Большом детском фестивале наградили лучшие спектакли. ФАН-ТВ

В доме Музыки в Москве прошла церемония закрытия Первого Международного Большого детского фестиваля. Мероприятие продолжалось две недели. На столичных и подмосковных площадках зрителям представили спектакли для детей и юношества, для профессионалов и любителей театра провели мастер-классы и лекции. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.

«Мы находимся в развитии, потому что в этом году мы открываемся в первый раз. Я надеюсь, в следующем мы увеличим свою программу и сможем собрать все лучшее, что делается для детей. И это не только театральное направление, это может быть музыка, это может быть опера, может быть ледовое шоу, кино анимация. А оценивать будет детское жюри. У нас особенность: у нас детское жюри, и нет экспертного совета», – рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

Экспертный совет регионов России и экспертный совет министерства культуры в рамках конкурсной программы рассмотрел 101 спектакль из 87 ТЮЗов и театров кукол. Лучшими признали 8 постановок из Новосибирска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тулы, Тюмени и Саратова. Лауреатов поздравил глава минкульта РФ Владимир Мединский.

«Мы сегодня впервые вручаем новую премию правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Это инициатива не только правительства, но еще и депутатов Государственной Думы, которые придумали проект «Театр Детям». Премия будет теперь вручаться ежегодно трем театрам, за спектакли по русской классике, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию», - пояснил министр культуры Владимир Мединский.

Помимо диплома и награды театр получит 3 млн рублей от правительства РФ. Премию учредили в канун года театров. Предполагается, что она станет ежегодной.