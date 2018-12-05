Советник президента США заявил, что Вашингтон не заинтересован в сохранении ДРСМД

Вашингтон, 5 декабря. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы, к примеру, ясно дали понять, что выйдем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это важно для россиян, но они не увидят того, что этот договор выживет», — сказал Болтон.

По его словам, ракеты средней дальности являются угрозой глобального масштаба. Болтон отметил, что Китай и Иран не являются участниками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако они являются обладателями большого количества ракет данного типа.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, утверждая, что Россия якобы нарушает условия договора.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения США являются формальным поводом для выхода из этого соглашения. Глава государства также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны на территории Румынии.