Москва, 5 декабря. Российская рок-певица Юлия Чичерина, неоднократно посещавшая Донбасс, показала украинцам лица тех, кто на самом деле воюет за ВСУ на юго-востоке страны.

После заявления Чичериной о том, что в Донбасс приезжают иностранные наемники, которые участвуют на стороне ВСУ в силовой операции против мирного населения, на певицу посыпалась критика со стороны украинцев. По их мнению, сказанное артисткой — неправда.

Она решила ответить им, разместив на своей странице в Facebook «истинные лица» тех, кто стреляет в мирных жителей юго-востока. На фотографиях, выложенных певицей, запечатлены чернокожие люди в военной форме с украинской символикой. Многие из них даже делают нацистское приветствие на фоне желто-голубого флага.

Певица добавила, что кроме них в Донбассе воюют норвежцы, принимающие и предоставляющие украинцам психотропные препараты, американцы нетрадиционной ориентации, а также выходцы из запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

Чичерина также разместила фото украинского силовика, который позирует на фоне автомобиля, загруженного награбленными вещами из домов жителей Донбасса, передает «Царьград».

«Теперь смейтесь над своими «героями», — призвала певица украинцев, — возможно вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха».

1 Организация запрещена на территории РФ.