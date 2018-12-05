В Госдуме разрабатывают законы о защите женщин

Москва, 5 декабря. Депутат Госдумы Оксана Пушкина разрабатывает законопроекты о защите прав женщин. Парламентарий намерена законодательно защитить россиянок от дискриминации дома и на работе. Об этом сегодня в рамках «круглого стола», посвященного равным правам и возможностям женщин в трудовых отношениях, заявила автор документов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Зарплата женщин существенно меньше, чем у мужчин. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии. У нашей нищей старости — женское лицо», — отметила она.

Депутат сообщила, что она работает над законопроектами о профилактике домашнего насилия, о защите женщин от сексуальных домогательств, о равных правах и возможностях женщин в сфере трудовых отношений.

«Чего греха таить, в стенах Госдумы женщин тоже унижают», — подчеркнула Пушкина.

Народная избранница добавила, что она выходит из зала заседания каждый раз, как выступает руководитель фракции, который «унижал» ее подругу Ирину Роднину и других депутатов-женщин.