Bloomberg назвало основные риски для мировой экономики в 2019 году

Москва, 5 декабря. Аналитики Bloomberg назвали самые главные риски для мировой экономики в 2019 году. По мнению экспертов, особую опасность представляют торговые войны США и Китая, политика США в отношении Ирана и последствия Brexit.

Ухудшение взаимоотношений между США и Китаем уже значительно сказались на ситуации на мировом рынке. Аналитики считают, что в случае введения Вашингтоном пошлин на все китайские товары, ВВП Китая может потерять около 1,5% в следующем году. При этом мировая экономика потеряет более 5%.

Еще одним риском для экономики аналитики считают ситуацию в Италии. Еврокомиссия ранее потребовала от Рима доработать бюджет на 2019 год и сократить бюджетный дефицит. Однако Рим оставил без изменений прогноз дефицита на следующий год.

Выход Великобритании из ЕС также представляет значительную угрозу мировой экономике. В случае «жесткого Brexit» без сделки с ЕС Лондон к 2030 году потеряет до 7% ВВП. При этом, если соглашение по сделке будет принято, то экономика Великобритании потеряет к 2030 году около 3% ВВП.

Эксперты также отнесли к рискам состояние цен на нефть, в том числе отношения США и Ирана и сделку ОПЕК, и выборы в ряде крупных стран.