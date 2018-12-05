Украина предложила России обмен заключенными по формуле «42 на 89»

Москва, 5 декабря. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле «42 на 89».

Накануне в ходе переговоров контактной группы в Минске обсуждался инцидента в районе Керченском пролива, в ходе которого были задержаны 24 украинских военных, нарушивших государственную границу России. По словам Марчука, в Минске украинская сторона предложила России провести обмен заключенными.

«Мы подчеркнули, что почти 90 человек могут встретить Новый год в кругу своих семей. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев», — заявил Марчук.

По его словам, если будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то Киев готов передать Москве еще 66 россиян в обмен на 19 украинцев.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ, нарушив госграницу России. Украинские судна осуществляли провокационные, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных катеров и буксира ВМС Украины.

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что позиция Киева в вопросе обмена заключенными полностью противоречит минским соглашениям, так как Украина пытается присвоить статус украинских пленных всем, кто находится в российских тюрьмах.