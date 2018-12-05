Еврокомиссия разработала план по борьбе с «российской дезинформацией» перед выборами

Брюссель, 5 декабря. Заместитель главы Европейской комиссии Андрус Ансип заявил, что Россия якобы является главным источником дезинформации в Европе. Ансип в среду представил одобренный ЕК план «противодействия дезинформации» в преддверии выборов в Европарламент в мае будущего года.

«С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force (оперативная группа по стратегическим коммуникациям. — Прим. ФАН) идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию, как на главный источник дезинформации в Европе», — заявил Ансип.

Противодействовать «российской дезинформации» Еврокомиссия намерена посредством увеличения бюджета и штата StratCom Task Force. В следующем году на работу оперативной группы ЕС потратит около 5 миллионов евро.

Напомним, страны Запада, не предоставляя доказательств, регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и военные учения. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что никаких недружественных действий по отношению к странам ЕС не совершает.

Ранее, отметим, стало известно о функционировании в Великобритании целой «фабрики троллей», которая занималась в том числе и кибер-атаками на объекты российской инфраструктуры с территории Украины.