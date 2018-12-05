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Пользователи из России и Европы не могут зайти в свои аккаунты в Facebook

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Пользователи из России и Европы не могут зайти в свои аккаунты в Facebook

Москва, 5 декабря. Очередной масштабный сбой произошел в среду в работе американской социальной сети Facebook.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе соцсетей, жалобы поступают из России, Великобритании, Франции, Венгрии, Польши, Хорватии, Германии, Чехии, а также из Нидерландов. В половине случае пользователи не могут зайти в свой аккаунт, в другой половине — не могут в принципе открыть страницу Facebook.

Напомним, что в конце сентября специалисты Facebook обнаружили проблему с безопасностью в социальной сети, которая затронула порядка 50 миллионов аккаунтов. При этом расследование произошедшего находится на ранней стадии. Сотрудники компании убеждены, что неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде социальной сети. Это повлияло на функцию, благодаря которой пользователи могут видеть, как их страница отображается для остальных.

Автор: Антон Соколов
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