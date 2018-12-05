С-125 ждет судьба «Молота»: военный эксперт предостерег Киев от ракетных испытаний

Глава СНБО Украины Александр Турчинов отчитался об испытании модернизированного ракетного комплекса С-125. Планируется, что с его помощью будет усилена береговая оборона в Азовском и Черном морях.

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Стоит добавить, что комплексы С-125 предназначены для поражения воздушных целей, а не надводных или наземных.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что ранее на Украине разработали миномет «Молот». Однако практика показала, что вооружения непригодны для эксплуатации — в результате учений с его применением погибли несколько украинских военных, другие получили травмы. Не исключено, что аналогичная судьба ожидает и модернизированный Киевом С-125.

«Такие опасения есть. Заявления об успехах военно-промышленного комплекса Украины обычно заканчиваются либо трагедией, либо каким-то конфузом, которые потом благодаря некоторым гражданам становятся достоянием общественности», — констатировал эксперт.

По его словам, С-125 — это старый российский комплекс ПВО, ракету которого можно изменить таким образом, чтобы она имела возможность атаковать наземные или надводные цели.

«Но для этого необходимо обладать соответствующими техническими навыками, которые на Украине отсутствуют. Потому нет конструкторских бюро, нет специалистов, которые понимают, как должны быть сделаны эти комплексы. Это же не кружок моделистов, которые делают, например, беспилотники», — подчеркнул собеседник агентства.

Также он раскритиковал Киев за ту политику, которую он сегодня проводит. По словам эксперта, пока украинские руководители хвастаются своими «достижениями», простой народ вынужден страдать.