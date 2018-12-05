Порошенко рассказал, на что тратится «каждая копейка» украинских налогоплательщиков

Москва, 5 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «каждая копейка» украинских налогоплатильщиков направляется в сектор оборонной безопасности и войска страны.

Президент Украины рассказал, куда тратится «каждая копейка» украинских налогоплательщиков. По его словам, все деньги направляются в вооруженные силы страны, чтобы приблизить их к стандарту армии стран НАТО.

«Каждая копейка налогоплательщика сегодня, по возможности, направляется в сектор оборонной безопасности, направляется в украинские войска», — заверил украинский президент.

По его словам, у процесса реформирования украинской армии уже есть первые итоги. Он добавил, что поступление новой и модернизированной вооруженной техники значительно расширило боевую дееспособность ВСУ.

Напомним, в ноябре украинский парламент принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, в котором закрепляется курс Украины в Евросоюз и Североантлантический альянс.

Ранее основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко обратил внимание, что обычные украинцы за годы управления страной Порошенко «превратились в нищих», в то время как сам президент и его подчиненные существенно обогатились. Он также отметил, что утвержденный проект бюджета Украины на 2019 год продолжит разорять граждан страны. Бойко называл его «бюджетом бедности».