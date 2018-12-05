На АЗС в Италии произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Рим, 5 декабря. Не менее 15 человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в итальянском регионе Лацио. На АЗС на въезде в город Риети взорвался бензовоз, сообщают местные СМИ.

Серди пострадавших по меньшей мере семеро пожарных, которые долгое время не могли справиться с сильнейшим пожаром, пишет Rieti Life. В полицейском управлении города Риети тем временем заявили, что по меньшей мере два человека, пострадавших в результате взрыва и пожара, скончались.

По словам очевидцев, взрыв топлива был настолько сильным, что бензовоз отбросило на десятки метров.

"Un morto tra i Vigili del Fuoco sulla Salaria", la conferma del Questore di Rieti - https://t.co/8VUMDn65qS pic.twitter.com/cDgIzwg9jO — Rieti Life (@Rietilife) December 5, 2018