Столтенберг рассказал о желании стран НАТО обсудить с Россией ДРСМД

Брюссель, 5 декабря. Ряд стран НАТО желают в двустороннем формате обсудить с Россией дальнейшее функционирование Договора о запрете ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Об этом в среду заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что данный вопрос уже поднимался несколько недель назад на заседании Совета Россия — НАТО.

«Несколько союзников объявили вчера на встрече, что поднимут вопрос ДРСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия —НАТО», — отметил Столтенберг.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков выразил надежду на то, что США не будут совершать необдуманных шагов по вопросу дальнейшего соблюдения Договора о ракетах малой и средней дальности. Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какое решение примет Вашингтон, Москва готова к любому варианту развития событий. При этом Ермаков предупредил американских коллег, что если они не прислушаются к доводам главы МИД РФ Сергея Лаврова, то им придется прислушиваться к доводам министра обороны России Сергея Шойгу.