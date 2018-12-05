Марионетка в руках западных спецслужб: в ГД жестко ответили Порошенко насчет «азовских санкций»

Президент Украины Петр Порошенко передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, которые будут называться «азовскими санкциями».

Об этом рассказал заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Сергей Лещенко. Он уточнил, что пакет ограничений расширит уже введенные Евросоюзом и США санкции из-за строительства моста в Крыму.

«Мы работаем над разработкой нового пакета «азовских санкций», который будет включать расширение тех, что уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста», — цитирует слова Лещенко «Интерфакс-Украина».

Кроме того, украинский президент считает нужным внести в список «партнеров лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе». Санкции хотят ввести против судей и прокуроров, которые принимали участие в судебных процессах по аресту задержанных украинских моряков.

В Государственной думе сочли новый призыв Порошенко к ужесточению санкций против РФ очередной провокацией, рассчитанной на одобрение извне.

Как рассказал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа корреспонденту Федерального агентства новостей, президент Украины слишком зависит от США и ЕС, поэтому стремится всевозможными путями добиться их расположения.

«Мы прекрасно понимаем, что Порошенко, с одной стороны, лишь марионетка в руках неких западных спецслужб; с другой стороны, он в полной зависимости от собственных олигархов; в-третьих, он зависит от МВФ, который уже давно ввел внешнее финансовое управление страной. Все, что делается, — ради них, для того, чтобы услужить своим хозяевам и продержаться у власти, — жестко отреагировал парламентарий. — Западным хозяевам наплевать на то, кто сидит в Киеве: Порошенко или кто-то другой, но, естественно, нынешний президент Украины хочет выслужиться, поэтому старается бежать впереди телеги, предлагая санкции в отношении РФ».

По словам депутата, так называемые «азовские санкции» — это провокация в чистом виде, которой попытаются воспользоваться, чтобы усугубить и без того напряженную ситуацию в регионе.

Тем не менее толку от санкций Киева против РФ будет мало, заявил Чепа. Собеседник ФАН напомнил, что все попытки украинских властей «бороться с Москвой» заканчивались плачевно прежде всего для самой Украины.