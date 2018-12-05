«Локомотив» не предоставлял суду положительную характеристику Кокорина — адвокат

Москва, 5 декабря. Руководство ФК «Локомотив» не предоставляло суду положительную характеристику на футболиста Александра Кокорина, который оказался в СИЗО после драки в Москве. Об этом в среду заявила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

«Мы никогда не предоставляли характеристику из «Локомотива». Не знаем, почему судья зачитал, что она есть в материалах дела. Мне известно только о предоставлении положительной характеристики из «Зенита», — цитирует ее «Советский спорт».

Напомним, 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.