Эксперты рассказали о плюсах и минусах первого смартфона от «Яндекса»

Москва, 5 декабря. Российская компания «Яндекс» презентовала свой первый смартфон. Новый гаджет получил название «Яндекс.Телефон». Смартфон оснащен сканером отпечатков и модулем NFC, а также встроенным голосовым помощником «Алиса».

По мнению экспертов, широким спросом гаджет пользоваться не будет. Как пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, «Яндекс.Телефон» является обычным смартфоном с кучей приложений от «Яндекса». Гаджет представляет собой аппарат, уровень которого соответствует смартфонам, которые появились на российском рынке еще в начала года. При этом цена на «Яндекс.Телефон» завышена на 25-30%, передает Nation News.

По мнению специалиста по гаджетам Ильи Корнейчука, презентация смартфона является пиар-ход со стороны компании «Яндекса», так как в настоящее время данный телефон обсуждают «практически все». При этом у смартфона есть сильные стороны. В частности, новинка оснащена модулем Bluetooth пятого поколения и NFS, а также камерой, которая позволяет снимать видео с разрешением 4К, передает телеканал «360».