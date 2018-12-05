Еврокомиссия призвала страны ЕС использовать при расчетах евро

Брюссель, 5 декабря. Еврокомиссия (ЕК) предложила план по усилению позиций евро на международном рынке и отказа от доллара. Одним из основных пунктов плана является отказ от использования американской валюты на стратегически важных рынках.

«Комиссия призывает страны-члены организации продвигать более широкое использование евро в стратегических областях», — говорится в пресс-релизе ЕК.

В сообщении отмечается, что европейский бизнес до сих пор торгует на стратегических рынках в американской валюте, а также и между собой. В ЕК отметили, что такая ситуация несет в себе риски как политические, так и валютные.

«Евро молодая, но успешная валюта. Настало время, чтобы евро укрепил свою глобальную роль», — заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

По словам комиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьера Московичи, более активное использование евро обеспечит безопасность граждан Евросоюза и защитит экономику Европы от внешних шоков. Комиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете добавил, что укрепление роли евро в международной торговле поможет снизить риск в перебоях поставок.

Еврокомиссия проведет ряд консультаций по расширению зоны использования евро в различных сферах, в том числе при торговле углеводородами и в сфере транспортного производства.

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС 80% сделок оплачивает в американской валюте. Юнкер заявил о необходимости изменит положение дел. Так, сделки России и ЕС по газу и нефти реализуются в долларах. На РФ приходится около 34% все поставок энергоносителей в Европу.