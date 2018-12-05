Украинские морпехи на «Кентаврах» присоединились к испытаниям в Черном море

Киев, 5 декабря. Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. Позже к испытаниям в Черном море присоединились украинские морские пехотинцы на новых катерах проекта «Кентавр».

Испытания проходят неподалеку от побережья Одессы. 19 ноября в город прибыли новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр», на которых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты присоединились к военным мероприятиям.

«Кентавр» вооружен двумя установками залпового огня. С катера можно вести огонь из пулемета калибром 12,7 миллиметра, а также из автоматического гранатомета. Кроме того, эта техника оснащена системой постановки дымовых завес. На одном «Кентавре» могут разместиться до 32 человек.

Максимальная скорость нового катера, которая должна достигаться двумя водометными движителями производства Новой Зеландии, составляет около 40 узлов. По словам специалистов, запас хода «Кентавра» составляет не менее 500 миль.

Напомним, ранее корабли ВМСУ совершили провокацию в Азовском море. Украинские суда 25 ноября нарушили государственную границу России и проигнорировали все требования российской стороны прекратить движение. В результате корабли были задержаны, а против их экипажей было возбуждено уголовное дело. В Киеве расценили эти шаги Москвы как якобы «агрессию» и ввели военное положение на Украине.