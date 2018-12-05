«За чей счет банкет»: Минфин РФ предупредил о главной опасности отсрочки ипотечных выплат

Москва, 5 декабря. Министерство финансов России в целом поддерживает идею введения отсрочки выплат по ипотеке, однако данная инициатива нуждается в тщательной проработке. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, с одной стороны, это некоторая либерализация кредитования. С другой стороны, если банки начнут «прощать долги каждому второму», то для остальных клиентов ипотечная ставка может вырасти соответственно. Кроме того, может возникнуть риск, что кредитная организация попросту не сможет рассчитаться со своими вкладчиками.

«Другой вопрос, который всегда возникает: за чей счет банкет. Здесь надо искать сбалансированное решение», — отметил Моисеев.

Напомним, что накануне замглавы Центробанка Сергей Швецов предложил разрешить приостановить выплаты по ипотеке для граждан, которые потеряли работу или попали в другую сложную жизненную ситуацию.