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Российские ученые впервые в мире напечатают органы на принтере в космосе

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Российские ученые впервые в мире напечатают органы на принтере в космосе

Москва, 5 декабря. На Международной космической станции (МКС) впервые в истории напечатают миниорганы на биопринтере. Итоги эксперимента будут известны в начале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Инвитро».

«Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17.00», — говорится в сообщении.

Планируется, что биопринтер воспроизведет хрящевую ткань и прототип щитовидной железы мыши. Ученые планировали раньше отправить аппарат на МКС на корабле «Союз МС-10». Из-за аварии эксперимент не удался. Разработчикам пришлось в кратчайшие сроки создать новый биопринтер и отправить его к МКС 3 декабря.

Полученные образцы вернутся на Землю в декабре. Затем они будут тщательно изучены. В начале 2019 года ученые обнародуют данные эксперимента.

Автор: Софья Куликова
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