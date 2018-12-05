Еврокомиссия опубликовала план отказа от доллара

Брюссель, 5 декабря. В Европейском союзе пришли к выводу, что использование доллара на крупнейших рынках Европы ставит их в уязвимое положение. Еврокомиссия в связи с этим представила программу по усилению глобальной роли евро, говорится в пресс-релизе организации.

В ЕК считают, что усиление статуса единой европейской валюты положительно скажется на устойчивости мировой финансовой системы. Чтобы повысить роль европейской валюты, в Еврокомиссии предлагают создать в Еврозоне систему мгновенных денежных переводов, расширить пул евроактивов и укрепить инфраструктуру финансового рынка.

В то же время Европейская комиссия призвала членов ЕС активнее использовать евро в стратегических секторах, в том числе при заключении международных энергетических соглашений. Так европейские компании, а вслед за ними и страны станут более автономными, считают в ЕК.

Напомним, евро — вторая после доллара самая популярная международная валюта. В прошлом году около 35% от общей суммы международных транзакций было осуществлено в евро.

Отметим также, что РФ, как неоднократно подчеркивали российские официальные лица, активно проводит дедолларизацию своей экономики.