Якорную мину обнаружили в море возле детского санатория в Анапе

Анапа, 5 декабря. Якорную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в акватории Черного моря вблизи детского санатория «Бимлюк» в Анапе. Опасный снаряд обнаружили дайверы.

Как сообщили в администрации Анапы, после обнаружения якорной мины черноморское побережье от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» оцепили. Правоохранительным органам помогало местное казачество.

Для того, чтобы обезвредить снаряд, в Анапу приехали специалисты Черноморской военно-морской базы из Новороссийска, пишет «Свободная пресса». Эксперты пришли к заключению, что поднимать мину и вывозить ее опасно. Специалисты решили подорвать снаряд в воде.

На месте обнаружения боевого снаряда дежурили сотрудники МЧС. Отмечается, что операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.