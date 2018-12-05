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Якорную мину обнаружили в море возле детского санатория в Анапе

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Якорную мину обнаружили в море возле детского санатория в Анапе

Анапа, 5 декабря. Якорную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в акватории Черного моря вблизи детского санатория «Бимлюк» в Анапе. Опасный снаряд обнаружили дайверы.

Как сообщили в администрации Анапы, после обнаружения якорной мины черноморское побережье от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» оцепили. Правоохранительным органам помогало местное казачество.

Якорную мину обнаружили в море возле детского санатория в Анапе

Для того, чтобы обезвредить снаряд, в Анапу приехали специалисты Черноморской военно-морской базы из Новороссийска, пишет «Свободная пресса». Эксперты пришли к заключению, что поднимать мину и вывозить ее опасно. Специалисты решили подорвать снаряд в воде.

На месте обнаружения боевого снаряда дежурили сотрудники МЧС. Отмечается, что операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.

Автор: Регина Пак
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