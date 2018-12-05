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Москва ответит на высылку дипломата из Словакии на основе принципа взаимности

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Москва ответит на высылку дипломата из Словакии на основе принципа взаимности

Москва, 5 декабря. Российские власти не оставят без ответа высылку дипломата из Словакии. Об этом в среду заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — пояснили агентству ТАСС в ведомстве.

Напомним, что ранее Словакия заявила о высылке российского дипломата, которого заподозрили в «связях со шпионской сетью». В октябре власти Швейцарии объявили о начале расследования в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в «политическом шпионаже». В конце ноября посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин констатировал, что никаких доказательств обоснованности проведения расследования по-прежнему приведено не было.

По словам премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, решение о выдворении дипломата было принято еще 22 ноября.

Автор: Антон Соколов
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