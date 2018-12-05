Наденька свое уже отыграла: Монтян отвела очередной голодовке Савченко всего «пару дней»

Опальный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, находящаяся под стражей, объявила сухую голодовку. Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook. Народный депутат решилась на такой шаг, поскольку действия СБУ у нее вызывают недовольство. Политик намерена участвовать в президентских выборах, но правоохранители, по словам Савченко, всячески ей препятствуют.

«Поставили ультиматум, чтоб мои адвокаты подписали, что они закончили ознакомление с делом, — это было сегодня, к тому времени меня не отвезут в банк, ни в коем случае, чтобы я могла восстановить свой электронный ключ, подать декларацию в НАПК, чтобы я могла открыть партийные счета, для того, чтобы я могла баллотироваться в президенты Украины в 2019 году», — говорится в сообщении.

Она добавила, что сухая голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ей не обеспечат посещение банка, пока она не восстановит электронный ключ и не подаст декларацию в НАПК. Также она требует, чтобы ей разрешили видеться с родственниками.

Украинский правовед, адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнилась в том, что Савченко сможет долго продержаться без пищи, и уж тем более без воды. Украинка напомнила, что ранее Савченко продержалась без еды совсем немного.

«Я сомневаюсь, что она выдержит больше пары дней. Она несухую держала позорно пару дней на детском питании и веселила весь народ. Сейчас — даже не знаю. Если она будет жива, значит, это все пурга», — считает общественница.

Голодовка, по мнению Монтян, в действующих украинских реалиях совершенно бессмысленна.

«Ноль эффективности. У нас в стране обычно выбирают какого-то одного героя и крутят его до полного окончания всей клоунады. Наденька свое уже отыграла. Потом крутили [осужденного в России за подготовку террористического акта гражданина Украины Олега] Сенцова. Чем это закончилось — вы знаете. Сейчас крутят 24 моряка (задержанных в России за незаконное пересечение границы. — Прим. ФАН). Наденька уже неактуальна, поэтому вряд ли кто-то, кроме вас, вообще обратит внимание на ее демарш», — констатировала Татьяна Монтян.

Также юрист предположила, что администрация следственного изолятора будет следить за тем, чтобы здоровье Савченко не было подорвано окончательно, поскольку ее смерть в настоящий момент не выгодна действующим киевским властям.