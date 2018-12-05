Россия и ОПЕК+ могут продлить сделку по сокращению добычи нефти без изменений

Вена, 5 декабря. Россия и страны-участницы ОПЕК+ обсуждают продление сделки по сокращению добычи нефти до конца 2019 года на заседании министерского мониторингового комитета в Вене.

Участники заседания склоняются к тому, чтобы продлить соглашение без изменений еще на год. Сделка подразумевает сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Добыча установится на уровне показателей октября 2016 года, сообщил источник ТАСС в ОПЕК.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+. Глава государства отметил, что точного понимания объема сокращений пока нет.