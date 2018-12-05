В Минюсте заявили, что Россия добросовестно отнесется к решению ЕСПЧ по делу Pussy Riot

Москва, 5 декабря. Россия исполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

«Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что к настоящему моменту исчерпаны процессуальные возможности для обжалования решения ЕСПЧ по данному делу, передает «Интерфакс».

Напомним, в июле 2018 года предписал взыскать с властей РФ около 37 тысяч евро в пользу участниц панк-группы Pussy Riot. Министерство юстиции РФ обжаловало это решение ЕСПЧ.

В 2012 году участницы панк-группы Pussy Riot устроили так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. Три участницы панк-группы были задержаны. Им было предъявлено обвинения в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. В августе 2012 суд приговорил каждую из участниц Pussy Riot к двум годам колонии общего режима.