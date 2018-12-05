С 18 или 21: Госдума рассмотрит повышение возрастного ценза на приобретение оружия

Инициативу о повышении до 21 года возраста, дающего право на приобретение оружия, оценят в регионах. Законопроект, внесенный в Государственную думу госсоветом Татарстана, отправлен в месячную «рассылку». После сбора отзывов от законодателей в субъектах страны инициативу рассмотрит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Дискуссия о повышении возрастного ценза началась в российском парламенте сразу после трагедии в Керчи, где 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял своих однокашников из ранее купленного оружия.

В пользу ужесточения законодательства, разрешающего продажу оружия, высказывались не только депутаты, но и представители Росгвардии, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Законодатели Татарстана предложили внести изменения в Федеральный закон «Об оружии». Согласно их предложению, оружие предлагается продавать лицам старше 21 года. Это нововведение они хотели бы распространить на газовое, огнестрельное, спортивное, охотничье, сигнальное и клинковое холодное оружие.

Разработчики закона считают, что предложенные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

Федеральное агентство новостей попросило заместителя председателя комитета Анатолия Выборного прокомментировать, есть ли у законопроекта шансы быть принятым.

«Все вопросы, которые касаются оружия, пользуются повышенным вниманием. И, безусловно, в рамках обсуждения рабочей группы поступают разные предложения, в том числе и законодательные инициативы. По результатам рассмотрения мы будем выносить эти предложения на обсуждение комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции», — рассказал Выборный.

При этом инициативы поступают разные: как предложения увеличить возраст, при котором дается разрешение на оружие, так и идеи расширить полномочия регулятора в лице Росгвардии, добавил депутат. Звучали как предложения «оставить все, как есть», так и рекомендации повысить ценз не только до 21 года, но даже до 25 лет.

По словам Анатолия Выборного, предложение о «21 годе» — это достаточно взвешенная инициатива.

Впрочем, у этого предложения есть и противники. С критикой повышения возрастного ценза выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он считает, что это противоречит нынешним правилам призыва на срочную военную службу. Позицию Федотова поддерживает и сенатор Александр Башкин.

«Если мы повышаем возраст, дающий человеку право взять в руки оружие, то тогда и в армию нужно призывать ребят не с 18, а с 21 года, — пояснил Михаил Федотов. — Ведь опасность оружия не измеряется тем, приобретено оно или выдано в пользование, общественная опасность оружия от этого не меняется».

Правозащитник сообщил, что не исключает возможности направления в Госдуму отзыва на законопроект от Совета по правам человека.

«Если президиум примет такое решение — направим», — заявил председатель СПЧ при президенте РФ.

Депутат Анатолий Выборный в ответ возражает, что довод про службу в армии не корректен: когда новобранцы призываются на срочную службу, они проходят специальную физическую и психологическую подготовку.

«Они дают клятву Родине. И находятся под контролем коллег и лиц старше по званию 24 часа в сутки. Человеку, который прошел такую подготовку, оружие давать можно, и он такое право должен иметь, — уверен парламентарий. — Ну а насчет тех, кто не отслужил в Армии, нужно десять раз подумать, прежде чем такое право давать».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно заявляла о том, что возрастной ценз на приобретение оружия должен быть повышен. Необходимо проработать вопрос, чтобы вместе с медицинскими справками претенденты на покупку оружия предоставляли в разрешительные органы и характеристику с места учебы, полагает омбудсмен.

Кроме того, в законопроекте от госсовета Татарстана предлагается ограничить право на приобретение оружия для лиц, которые привлекались к административной или уголовной ответственности. Собеседнику ФАН эта мысль кажется здравой.

«Когда человек приходит в лицензионно-разрешительный орган и приносит справки, может быть, все и в порядке, но там не могут эти справки проверить, — отметил Анатолий Выборный. — Может быть, человек склонен к правонарушениям. Может быть, он неоднократно привлекался к ответственности за административные или даже уголовные правонарушения».

Это серьезный сигнал о том, что такой человек может снова преступить закон и совершить тяжкое преступление, если у него в руках будет оружие, подчеркнул депутат Госдумы. Он не исключил вероятности, что в российское законодательство будет внесено соответствующее изменение.

Законопроект о повышении возрастного ценза на приобретение оружия, скорее всего, будет рассмотрен в 2019 году, резюмировал Анатолий Выборный.