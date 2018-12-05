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Microsoft удалила ролик с Охлобыстиным из YouTube

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Microsoft удалила ролик с Охлобыстиным из YouTube

Москва, 5 декабря. Российское представительство Microsoft удалило со своего канала в YouTube рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина. Видеоролик с названием «Пара полезных советов от Ивана Охлобыстина о том, как защитить свой компьютер» был выложен на канал 22 ноября.

В корпорации объяснили решение тем, что «видео нарушает проповедуемые компанией принципы многообразия и инклюзивности». В ролике Охлобыстин в роли врача предлагал обладателям сломанной техники установить лицензионную программу Windows, сообщает BBC.

Как сообщает «Царьград», актер известен своими резкими высказываниями в адрес меньшинств. Кроме того, Охлобыстин критиковал предоставление раскольнической структуре на Украине автокефалии.

Представитель Охлобыстина Максим Брусницын заявил в комментарии РБК, что иностранные компании относятся к актеру предвзято из-за его высказываний. По словам представителя, «они это называют свободой и многообразием».

Автор: Софья Куликова
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