Microsoft удалила ролик с Охлобыстиным из YouTube

Москва, 5 декабря. Российское представительство Microsoft удалило со своего канала в YouTube рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина. Видеоролик с названием «Пара полезных советов от Ивана Охлобыстина о том, как защитить свой компьютер» был выложен на канал 22 ноября.

В корпорации объяснили решение тем, что «видео нарушает проповедуемые компанией принципы многообразия и инклюзивности». В ролике Охлобыстин в роли врача предлагал обладателям сломанной техники установить лицензионную программу Windows, сообщает BBC.

Как сообщает «Царьград», актер известен своими резкими высказываниями в адрес меньшинств. Кроме того, Охлобыстин критиковал предоставление раскольнической структуре на Украине автокефалии.

Представитель Охлобыстина Максим Брусницын заявил в комментарии РБК, что иностранные компании относятся к актеру предвзято из-за его высказываний. По словам представителя, «они это называют свободой и многообразием».