Блокпосты и ПВО: как живут во время военного положения Киева приграничные области РФ и Украины

Москва, 5 декабря. Почти десять дней прошло с момента, как президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти регионах страны. Под особый режим, в первую очередь, попали области, которые напрямую граничат с Россией.

Что происходит в регионах, разделенных линией государственной границы, и как живут во время военного положения Киева приграничные области РФ и Украины, выяснял «ПолитЭксперт».

Наиболее радикальные меры были предприняты в Сумской и Одесской областях Украины: в первой строят блокпосты на въезде в административный центр, во второй — привели в боевую готовность системы ПВО. На границах с Приднестровьем были усилены пограничные наряды, однако, как пишут СМИ, вводить комендантский час в регионе пока не планируют.

В приграничную с Крымом Херсонскую область планируют ввести военных. Местных бизнесменов предупредили, что турбазы региона могут изъять под нужды армии.

А вот в Запорожье кто-то решил в собственных целях использовать военное положение, позволяющее конфисковать имущество граждан. Одна из жительниц региона пожаловалась, что к ней пришел мужчина в военной форме чтобы забрать ее имущество «на нужды армии».

В остальных украинских областях обстановка более спокойна.

СМИ также узнали, как приграничные российские области отреагировали на военное положение соседей. Например, в правительстве Белгородской области журналистам рассказали, что законы, принимаемые в других государствах, не оказывают влияния на жизнь российских регионов.

В Воронежской области напомнили, что межгосударственные отношения находятся в ведении президента и правительства России. При этом в регионе отметили, что руководство области и полиция принимают необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей. Усиление работы правоохранительных органов Воронежской области вызвано внутриполитической ситуацией в сопредельном государстве.

В аппарате губернатора Курской области сообщили, что, в связи с введением военного положения на Украине, транспортировка грузов через границу будет ограничена. Однако местные власти пообещали, что это никак не затронет жизнь региона. Ситуация на границе находится под контролем погрануправления ФСБ по Курской области.

Напомним, на Украине введено военное положение после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Президент страны Петр Порошенко объявил, что во время действия особого режима россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд на территорию государства. Как пишет «Газета.Ru», украинские военные провели испытания ракет в Одесской области. Кроме того сообщалось, что Украина намерена усилить береговую охрану в Черном и Азовском морях.