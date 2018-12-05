У России другая точка зрения, и ЕС это не нравится: эксперт объяснил обвинения в «дезинформации»

Заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип заявил, что «убедительные доказательства» указывают на то, что РФ является «главным источником дезинформации в Европе». Со столь резким заявлением он выступил, представляя одобренный комиссией план «противодействия дезинформации» накануне выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

«С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию как на главный источник дезинформации в Европе», — объявил Ансип СМИ в Брюсселе.

Члены Еврокомиссии в рамках плана действий по борьбе с фальсификацией сведений и неточностью информации предложили увеличить бюджет и штат оперативной группы по стратегическим коммуникациям с 1,9 млн евро в 2018 году до 5 млн в 2019 году. План будет представлен на утверждение саммита Евросоюза 13–14 декабря в Брюсселе.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что Евросоюз стремится подавить альтернативную точку зрения в угоду собственным политическим амбициям.

По словам эксперта, план ЕС по «борьбе с дезинформацией» рано или поздно признают ошибочным, поскольку европейское сообщество все чаще нарушает свободу слова.

«Этот план по борьбе с дезинформацией в свое время, через несколько лет, будет признан политической ошибкой, и либо его существование будет справедливо замалчиваться, либо будет сказано, что те члены Еврокомиссии, которые принимали в нем активное участие, нанесли большой ущерб свободе слова. Дело в том, что ЕК является пропагандистским орудием, а свобода слова в Евросоюзе в значительной мере деградировала», — считает Марков.

Собеседник ФАН подчеркнул: ЕС пытается скрыть правду, усиливая пропаганду на мировой политической арене.