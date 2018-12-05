У России другая точка зрения, и ЕС это не нравится: эксперт объяснил обвинения в «дезинформации»
Заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип заявил, что «убедительные доказательства» указывают на то, что РФ является «главным источником дезинформации в Европе». Со столь резким заявлением он выступил, представляя одобренный комиссией план «противодействия дезинформации» накануне выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.
«С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации.
Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию как на главный источник дезинформации в Европе», — объявил Ансип СМИ в Брюсселе.
Члены Еврокомиссии в рамках плана действий по борьбе с фальсификацией сведений и неточностью информации предложили увеличить бюджет и штат оперативной группы по стратегическим коммуникациям с 1,9 млн евро в 2018 году до 5 млн в 2019 году. План будет представлен на утверждение саммита Евросоюза 13–14 декабря в Брюсселе.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что Евросоюз стремится подавить альтернативную точку зрения в угоду собственным политическим амбициям.
По словам эксперта, план ЕС по «борьбе с дезинформацией» рано или поздно признают ошибочным, поскольку европейское сообщество все чаще нарушает свободу слова.
«Этот план по борьбе с дезинформацией в свое время, через несколько лет, будет признан политической ошибкой, и либо его существование будет справедливо замалчиваться, либо будет сказано, что те члены Еврокомиссии, которые принимали в нем активное участие, нанесли большой ущерб свободе слова.
Дело в том, что ЕК является пропагандистским орудием, а свобода слова в Евросоюзе в значительной мере деградировала», — считает Марков.
Собеседник ФАН подчеркнул: ЕС пытается скрыть правду, усиливая пропаганду на мировой политической арене.
«Вместо обмена равными мнениями постепенно происходит унификация, которая становится все более пропагандистской.
Когда есть равные точки зрения, то они могут быть даже сильно пропагандистскими, но правду трудно спрятать. Но когда есть только одна точка зрения, чего добивается Евросоюз, то истину там легко затерять, — полагает политолог. — Так называемая борьба Еврокомиссии с дезинформацией на самом деле является борьбой с альтернативной точкой зрения и свободой слова.
Россия представляет как раз альтернативную точку зрения, и ЕС это не нравится».