Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 5 декабря.

В НАТО заявили о способности противостоять России в Крыму и Калининграде. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН выразил уверенность, что в случае агрессии против нашей страны любой противник будет уничтожен. Отвечать будет некому: в Госдуме пригрозили НАТО уничтожением в случае агрессии против РФ в Крыму и Калининграде.

Петр Порошенко считает, что в случае переноса президентских выборов на Украине победит президент России Владимир Путин. Порошенко рассказал, кто победит на выборах президента Украины в случае их переноса.

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер считает, что отправка американских военных кораблей в Азовское море навредила бы Украине и могла бы спровоцировать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. В США объяснили, как отправка кораблей НАТО в Азовское море может навредить Украине.

Существует по меньшей мере три повода, которые могут привести к непреднамеренному военному столкновению Российской Федерации и США. Эксперт назвал три сценария начала военных столкновений между Россией и США.

Глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО нашло ключи к обороне России в Калининграде и Крыму. Вице-адмирал США заявил, что НАТО нашло ключи к обороне России в Калининграде и Крыму.

По словам Охрименко, украинское государство экономически зависимо от российского, поэтому разрыв договора невыгоден Киеву. Договора нет — вылетайте: в Киеве признали плачевные последствия разрыва дружбы с РФ.

В Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за электроэнергию, ссылаясь на то, что «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами». Паспорта у них российские: в Госдуме ответили «гражданам СССР», отказывающимся платить за свет.

Пассажирский лайнер Як-40 перевозчика «Мотор-Сич» столкнулся с аэродромным генератором в воздушной гавани «Жуляны». Самолет с пассажирами врезался в автомобиль в киевском аэропорту.

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил зеркальный и нестандартный ответ на ультиматум США по ДРСМД. «Надо действовать симметрично»: В Госдуме предложили нестандартный ответ на ультиматум США по ДРСМД.

Писатель и блогер Николай Стариков объясняет, почему нужно как можно скорее начать выдавать украинцам российские паспорта, проводя эту процедуру в упрошенном порядке. Дать украинцам гражданство России. Колонка Николая Старикова.