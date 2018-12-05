Такой вариант отсутствует: в Крыму ответили собравшейся «реинтегрировать полуостров» Тимошенко

Симферополь, 5 декабря. В Крыму назвали иллюзией план бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко по «реинтеграции полуострова». Лидер партии «Батькивщина», которая собирается баллотироваться в президенты страны на предстоящих весной выборах, заявила, что Крым будет возвращен Украине.

«Варианта возвращения Крыма добровольно обратно в состав Украины не существует», — заявил в интервью РИА Новости замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Он отметил, что вариант, при котором Крым вернется на Украину, отсутствует, Киеву не стоит рассчитывать на распад России и то, что полуостров достанется Киеву как приз.

«Все планы по возвращению полуострова – сплошная иллюзия», — подчеркнул Форманчук.

По его словам, Крым полностью интегрирован в состав РФ, а жители полуострова не видят для себя будущего за пределами России. Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что разрабатывает план возвращения Крыма в состав Украины.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство крымчан. Киев продолжает называть Крым своей территорией, хотя президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Напомним также, что глава Крыма Сергей Аксенов считает, что президент России Владимир Путин в 2014 году спас крымчан от рабства. До воссоединения с РФ, по словам Аксенова, на полуострове все было брошено на самотек.