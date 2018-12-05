Защита Мамаева подаст апелляционную жалобу

Москва, 5 декабря. Суд постановил оставить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина под арестом до 8 февраля. Адвокат игрока «Краснодара» Игорь Бушманов заявил Федеральному агентству новостей, что защита подаст апелляцию.

По мнению адвоката Мамаева, суд вынес несправедливое решение. Защита намерена подать апелляционную жалобу.

«Апелляционную жалобу обязательно будем подавать, — подтвердил он в беседе с ФАН. — И обжаловать [решение суда] дальше».

Бушманов уточнил, что хочет, чтобы были пересмотрены не только продление ареста, но и обвинение игроку, которое предполагает такую суровую меру пресечения.

Он отметил, что планирует заняться этим вопросом в предстоящую пятницу.

Уголовное дело против футболистов было возбуждено после появления сообщений о хулиганстве спортсменов и избиении ими людей, в том числе высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака. Обвинения подкреплялись видеозаписями инцидентов, произошедших 8 октября.