Бывшего советника космического агентства Украины заподозрили в хищении $8,2 млн

Москва, 5 декабря. Бывшего советника гендиректора Государственного космического агентства Украины заподозрили в хищении 8,2 млн долларов у предприятия «Укркосмос». Об этом в среду сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По версии следствия, в 2011-2017 годах он и еще один фигурант организовали схему по выведению за границу и легализации 8,2 млн долларов, которые были предоставлены Канадой в качестве кредита на строительства ракеты-носителя.

«В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины», — пояснили в НАБУ.

Отметим, что запуск спутника «Лыбидь» переносился с 2011 года по разным причинам. В настоящее время космический аппарат находится в российском ИСС имени академика М. Ф. Решетнева.