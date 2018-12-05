Санкт-Петербург, 5 декабря. Неарктические страны пытаются получить доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям Северного полюса, заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов во время панельной сессии «Комплексное обеспечение безопасности полярного региона» в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По словам Евменова, речь идет, в частности, о Японии, Южной Корее, Китае, Индии и некоторых европейских странах.

«В настоящее время в Арктику, к ее ресурсам и транспортным коммуникациям пытаются также получить доступ страны, не имеющие непосредственного выхода к приполярным областям», — констатировал он.

Он добавил, что Северный полюс становится одним из мировых центров добычи углеводородов, а также мощным узлом международных транспортных коммуникаций, что приводит к ряду политических и экономических проблем. Он пояснил, что заинтересованность стран в исследования и желании разработки в Арктике природных месторождений приводит к возникновению противоречий, которые могут перерасти в «вызовы и угрозы национальным интересам Российской Федерации».

Однако Евменов добавил, что основным инструментом защиты нацинтересов и обеспечения военной безопасности России в Арктике является Северный флот.