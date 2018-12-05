Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Я игрок: СМИ опубликовали последнее интервью сбежавшего из Мурома охранника

126
0 Оставить комментарий

Я игрок: СМИ опубликовали последнее интервью сбежавшего из Мурома охранника

Москва, 5 декабря. Сотрудник вневедомственной охраны, сбежавший с автоматом со своего поста на мосту Горьковской железной дороги в Муроме, рассказал, зачем отправился в Москву. 61-летний Юрий Петров признался, что на безрассудный поступок его подтолкнули долги.

«Я игрок… Просто долги накопились… Безысходность», — сказал Петров в интервью «Пятому каналу», корреспондент которого дозвонился до охранника, когда полиция уже готовилась арестовать беглеца.   

Петров опроверг заявления о совершенном грабеже и подтвердил, что сам вызвал полицию. 

Охранник из Мурома сбежал с поста во вторник, в среду он оказался в Московской области, напоминает KP.ru. Отметим также, что, когда Юрия Петрова обнаружили полицейские, он был мертв. 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.