Я игрок: СМИ опубликовали последнее интервью сбежавшего из Мурома охранника

Москва, 5 декабря. Сотрудник вневедомственной охраны, сбежавший с автоматом со своего поста на мосту Горьковской железной дороги в Муроме, рассказал, зачем отправился в Москву. 61-летний Юрий Петров признался, что на безрассудный поступок его подтолкнули долги.

«Я игрок… Просто долги накопились… Безысходность», — сказал Петров в интервью «Пятому каналу», корреспондент которого дозвонился до охранника, когда полиция уже готовилась арестовать беглеца.

Петров опроверг заявления о совершенном грабеже и подтвердил, что сам вызвал полицию.

Охранник из Мурома сбежал с поста во вторник, в среду он оказался в Московской области, напоминает KP.ru. Отметим также, что, когда Юрия Петрова обнаружили полицейские, он был мертв.