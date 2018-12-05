Донбасс сегодня: ДНР узнала дату возможного наступления ВСУ, украинские контрактники бегут с передовой

Донбасс, 5 декабря. Войска Киева окружают республики гаубицами и «Градами». В Мариуполе пройдет встреча командиров ВСУ, после которой может начаться наступление. Националисты «УДА» (запрещена в РФ) переброшены на юг Донецкой области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Напряженная ситуация наблюдалась в минувшие сутки на линии обороны Донецка и прилегающих к столице Донецкой народной республики населенных пунктов. Войска Киева применили тяжелые 120-мм минометы, минометы 82-го калибра и весь набор гранатометов и стрелкового оружия.

На горловском и южном направлениях было относительно спокойно. Там противник армии ДНР ограничился гранатометными обстрелами и периодическими очередями из крупнокалиберных пулеметов. Всего украинские войска 22 раза открывали огонь по территории ДНР.

Нарастает напряжение на границах Луганской народной республики. Все чаще украинская армия открывает огонь по позициям защитников ЛНР из 120-мм минометов. За минувшие сутки шесть раз поселки Желобок, Калинов, Логвиново и окрестности Луганска были под огнем минометов и боевых машин пехоты противника.

Также разведке ЛНР стало известно о размещении на территории теплоэлектростанции в городе Счастье трех реактивных установок залпового огня «Град». На площадке городского стадиона в Счастье Вооруженные силы Украины разместили шесть гаубиц Д-30. А в жилых районах Станицы Луганской 59-я бригада ВСУ разместила самоходные артустановки «Акация».

Наступление ожидается после 7 декабря

К такому выводу пришли в оперативном командовании ДНР, проанализировав разведданные о сборе командиров десантно-штурмовых, горно-штурмовых, механизированных подразделений и бригады морской пехоты, который пройдет 7 декабря в Мариуполе под руководством командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева.

По данным разведки дончан, на совещании командующий ООС вручит командирам 128-й, 80-й, 79-й и 36-й бригад ВСУ боевые распоряжения о применении подчиненных сил по назначению. После этого наступление Киева на Донбасс может начаться в любую минуту.

Раскрыт возможный сценарий провокации ВСУ

А перед наступлением Киев планирует устроить провокацию. Вполне возможно, что именно для реализации провокационного замысла в Мариуполь прибыли семь украинских танков Т-64, которые разгружались на железнодорожной станции города людьми в форме без знаков отличия.

В оперативном командовании ДНР предполагают, что эта техника может быть использована против мирных жителей Мариуполя после ее перекраски и маскировки под «технику террористов».

Киев перебросил националистов под Мариуполь

Еще одним знаковым событием стала переброска в южные районы Донецкой области нескольких подразделений запрещенной в России националистической группировки «Украинская добровольческая армия» (УДА). Группы националистов по 30-40 человек в настоящее время отрабатывают маневры со «штурмовиками» 128-й бригады ВСУ в Анадоле, Старогнатовке и Мирном на мариупольском направлении.

В зоне ООС зафиксирован всплеск преступности

В подконтрольных украинской армии населенных пунктах Донецкой области отмечаются первые последствия введения военного положения на Украине. По информации источников ДНР в украинских правоохранительных органах, в минувшие две недели количество преступлений в зоне проведения силовой операции возросло в восемь раз.

Большинство жалующихся на грабежи, разбои и нанесение телесных повреждений указывают, что в роли обидчиков выступили украинские военные. Кроме того, как заметили военные в Донецке, статистика преступлений подтверждает и другой факт — резкое увеличение группировки войск в зоне ООС.

«Воины света» дезертируют с передовой

Сказалось военное положение и на самих ВСУ. Только в 72-й и 14-й механизированных бригадах на луганском направлении за неделю дезертировали восемь военнослужащих-контрактников. А это в свою очередь свидетельствует о том, что весь патриотизм украинских контрактников заканчивается перед лицом возможных боевых действий.

Украинские СМИ: «ДНР провела неудачный штурм Марьинки»

Очередными «крупными потерями оккупанта» накормили свою аудиторию киевские издания. По версии СМИ, армия ДНР якобы совершила попытку штурма позиций ВСУ под Марьинкой. Правда, дата и обстоятельства не уточняются. Но сообщается, что группа «донецких диверсантов» в составе 20 человек потерпела полное фиаско.

В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН ответили, что подобных действий не предпринимали и не собираются. Сами же военнослужащие западной обороны Донецка ответили, что для штурма нужны гораздо более значимые, чем в 20 человек, силы, особенно когда речь идет об улучшении тактического положения.

В случае же с Марьинкой попытка продвижения вперед и занятие украинских позиций является полным самоубийством, поскольку для успеха необходимо продвигаться не на конкретную позицию противника, а занимать весь участок в этом районе. А это в свою очередь невозможно из-за соблюдения ДНР минских соглашений.

Характерным для украинских СМИ является выражение «…достаточно поверхностно указывается, что вражеская ДРГ в составе 20 боевиков штурмовала ВСУ». В сообщениях украинского штаба ООС об инциденте тоже ни слова, что говорит о бурном полете фантазии украинских журналистов.