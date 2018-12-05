«Хоть пьяного, хоть трезвого»: пранкер Вован готов проконсультировать Порошенко по звонкам Путину

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что не реагирует на попытки украинского лидера Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, так как не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях». Ранее президент Украины пожаловался, что не может дозвониться в Кремль.

Пранкер Вован в разговоре с Федеральным агентством новостей в шутку заявил о готовности проконсультировать Порошенко вместе со своим коллегой Лексусом.

«Пусть Петр Алексеевич нам позвонит, номер он знает. Мы ему популярно объясним, почему у него не получается. Мы его готовы выслушать хоть пьяного, хоть трезвого: пусть поделится с нами проблемами», — отметил он.

Пранкер Вован, настоящее имя которого Владимир Кузнецов, напомнил, что они вместе с Лексусом (псевдоним пранкера Алексея Столярова) достаточно часто «исповедуют» украинского президента.

«Если же говорить серьезно, то всем понятно, что дозвониться Порошенко не может, потому что разговаривать с ним никто не хочет», — пояснил собеседник ФАН.

Напомним, что известные российские пранкеры Вован и Лексус неоднократно разыгрывали президента Украины. Один раз они звонили ему от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, закончив разговор на пожелании «не переборщить с горилкой». Еще раньше они разыгрывали Порошенко, представляясь премьер-министром Грузии и президентом Киргизии.

Жертвами пранкеров также в разное время становились глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Украины Степан Полторак, американский сенатор Джон Маккейн и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.