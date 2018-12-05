Сирия: зачем США называют «бессмысленными» Сочинский и Астанинский форматы

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике заявление специального представителя Соединенных Штатов по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймса Джеффри, который ранее назвал «бессмысленными» усилия по урегулированию сирийского кризиса в рамках Сочинского и Астанинского процессов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Заявление Джеффри о процессе в Астане очень неудачное. Не думаю, что это его личное мнение», — заявил министра иностранных дел Турции.

Ранее Джеймс Джеффри заявил, что участники Астанинского и Сочинского процессов якобы не добились никаких результатов.

Стоит заметить, что Сочи и Астана — это две основные площадки обсуждения ситуации на территории САР. Участники урегулирования, в частности, занимаются созданием конституционного комитета САР.

США нужен хаос и разрушение

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Сочинский и Астанинский форматы переговорного процесса по сирийскому урегулированию бессмысленны с точки зрения США просто потому, что американцы в этом урегулировании не заинтересованы.

«Им, как и прежде, необходимо продолжение Гражданской войны в Сирии, и разделение страны на части. Для самой же Сирии и стран-гарантов мирного процесса, то есть России, Турции и Ирана Сочинский и Астанинский форматы являются единственной альтернативой, позволяющей противодействовать курсу США на разрушение еще одного ключевого государства на Ближнем Востоке», — добавил Максим Жаров.

Военный эксперт Юрий Лямин пояснил ФАН: чтобы не заявляли США, но переговоры в Сочи и Астане способствовали серьезной деэскалации обстановки в Сирии. Россия, Иран и Турция продемонстрировали желание и возможность договариваться по Сирии, несмотря на имеющиеся спорные точки и проблемы.

«А так как все три страны имеют сильное влияние на происходящее в Сирии, то это в конечном итоге позволило сократить уровень насилия, начать возвращения к мирной жизни во многих районах страны, ну и просто спасло многие жизни. США же не проявляются особого желания договариваться и идти на компромиссы, а продолжают пытаться диктовать всем остальным только свою волю», — заключил Юрий Лямин.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Джеймса Джеффри.

«Пока американцы поддерживают запрещенное в России «Исламское государство»1 и деньгами, и людьми, и вооружением, Россия, борясь за единство страны, сформировала две эффективные площадки, в рамках которых стороны достигли определенных успехов. В данной ситуации США просто нечего предложить. У них нет действенной альтернативы решения конфликта, что и вынуждает Белый дом кусать локти, видя успехи нашей страны на этом поприще», — уверен Антон Бредихин.

Штаты на позиции проигравших

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН заметила, что подобные заявления со стороны США в очередной раз доказывают, что политика по отношению к Сирии за годы конфликта не изменилась. Сколько бы «политических» решений не было принято, сколько бы игроков не было втянуто, идея уничтожения Сирии и свержения президента САР Башара Асада по-прежнему остается в умах власть имущих США.

«Позиция проигравших категорически не может устраивать американцев. Именно поэтому с их стороны были попытки эскалации конфликта, внедрения дополнительных сил. Коалиция Россия — Сирия не может заставить США смириться с их положением. Это яркое доказательство геополитического провала. Но вновь повторюсь, американцы никогда этого не признают. Позиция Турции по заявлению Джеффри является косвенным подтверждением поддержки России», — добавила Наталия Елисеева.

По факту, заметила эксперт, заявляя, что переговоры в «Астане» и «Сочи» бессмысленны, американцы не признают роль России в решении сирийского вопроса. Они вновь пытаются перетянуть на себе одеяло «спасателей». Однако пребывание американцев в регионе только все усложняет.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь выразил ФАН мнение, что заявление турецкого МИД дает понять, что США оказались за бортом мирного процесса в Сирии. Причем по собственной воле: ведь Вашингтон выступил против Астанинского и Сочинского формата переговоров, как только те начались.

«Теперь, естественно, заявляет о бессмысленности усилий. Но процесс продолжается и основные игроки — законная сирийская власть, легитимно присутствующая в регионе Россия, адекватные представители оппозиции, соседние Турция и Иран, налаживают мирную жизнь. А Запад провокационными действиями и провокационными высказываниями все больше подчеркивает свою роль чужака и агрессора», — заключил Юрий Голубь.

1 Организация запрещена на территории РФ.