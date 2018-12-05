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Киев предложил ЕС и США ввести «азовские санкции» против России

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Киев предложил ЕС и США ввести «азовские санкции» против России

Киев, 5 декабря. Президент Украины Петр Порошенко предложил «международным партнерам» ввести очередной пакет санкций против России из-за провокации Киева в Керченском проливе. Об этом сообщил замруководителя департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, Киев работает над созданием «азовских санкций», которые будут дополнением к антироссийским санкциям за строительство Крымского моста. Порошенко уже уведомил ЕС и США, какие лица и организации будут внесены в этот список.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий отправил письмо вице-президенту США Майку Пенсу, в котором призвал ввести ограничения из-за инцидента в Керченском проливе. Порошенко ранее заявил, что ждет от Запада не только заявлений, но и конкретных действий против Москвы.

Однако в ЕС не спешат с санкциями. Канцлер Германии Ангела Меркель ограничилась стандартными фразами и призвала к деэскалации в Азове. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал не позволять Украине втягивать Берлин в войну с Россией. Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Порошенко активно это делает.

Три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе при попытке нарушить границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Автор: Софья Куликова
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