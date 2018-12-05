Замглавы МИД РФ обсудил с президентом Нацсобрания Австрии ситуацию в Сирии

Москва, 5 декабря. Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов провел встречу с президентом Национального собрания Австрии Вольфгангом Соботкой, в ходе которой был поднят вопрос о ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Соботка прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого уже провел переговоры со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, представителями австрийского бизнеса в России и выступил с речью перед российскими парламентариями​​​.

Во время встречи Титов и Соботка обменялись мнениями по ряду вопросов российско-австрийской повестки дня, а также обсудили состояние и перспективы взаимодействия в отдельных областях сотрудничества.

«Констатирован конструктивный характер двусторонних отношений, сохраняющаяся устойчивая динамика политических контактов высокого уровня», — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, собеседники обсудили ряд актуальных международных проблем, в том числе ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР).

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее Соботка во время выступления перед российскими депутатами заявил, что Австрия помнит и благодарит Советский Союз за освобождение Освенцима и самой Австрии. В свой первый день в Москве он побывал в Еврейском музее и центре толерантности, впечатления из которого легли в основу его речи в Госдуме.

1 Организация запрещена на территории РФ.