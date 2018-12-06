Сирия: замглавы МИД САР рассказал о роли ООН в предупреждении санкций

Дамаск, 6 декабря. Заместитель иностранных дел Сирии по делам эмигрантов Фейсал Аль-Мекдад обсудил с заместителем исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) Муниром Табетом и его делегацией развитие сотрудничества между САР и организацией. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на мероприятии.

В частности, стороны обсудили подписание рамочного соглашения между ЭСКЗА и сирийским Госпланом для определения областей, в которых Сирия могла бы получить важную для нее помощь и поддержку.

По словам Аль-Мекдада, САР тесно сотрудничает с ЭСКЗА. Еще до начала военных действий в республике между ними было завершено множество проектов.

Он также подчеркнул, что антисирийские санкции, введенные западными странами, имели катастрофические последствия для страны. ООН должна играть ключевую роль в предотвращении развития подобных ситуаций, считает Аль-Мекдад. Санкции опасны не только для сирийцев, но и для людей во всем мире.

Представитель ЭСКЗА в свою очередь выразил признательность сирийской стороне за активное участие в работе комиссии. Он также пообещал развивать сотрудничество и с другими организациями ООН, работающими в САР.

ЭСКЗА — это экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии. Организация была учреждена в 1973 году по решению Экономического и социального совета ООН. Ее официальными членами являются 17 государств, среди которых Иордания, Катар, Ливан, ОАЭ, Кувейт, Сирия, Тунис, Марокко, Оман, Саудовская Аравия, Судан, Йемен, Египет, Байхрейн, Палестина.

Основные цели ЭСКЗА — содействие в развитии и углублении экономического сотрудничества и интеграции стран Западной Азии, а также поддержание и укрепление экономических отношений стран региона между собой и с другими государствами.