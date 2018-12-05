Сирия новости 5 декабря 19.30: курды обокрали гражданских на КПП в Ракке, в Алеппо нейтрализован командир «Бригады Султана Мурада»

Сирия, 5 декабря. Курды обокрали гражданских на КПП в Ракке, в Алеппо ликвидирован командир «Бригады Султана Мурада», на север Хамы прибыло подкрепление САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

«Бригада Султана Мурада»: потеряла командира в Алеппо.

Курды: обокрали гражданских на КПП в Ракке.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в окрестностях населенного пункта Халса на юге провинции Алеппо вновь зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

В Африне детонировало самодельное взрывное устройство, пишет военный Twitter-канал (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате взрыва был нейтрализован командир «Бригады Султана Мурада».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что недалеко от Аль-Баба отмечаются столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Mithaq_plus), что в ответ на очередной провокационный обстрел джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам боевиков в окрестностях города Хан Шейхун.

Также перестрелки между САА и террористами отмечаются недалеко от населенных пунктов Ум аль-Джалил и Аль-Фарджа, сообщает Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Ракка

В деревне Аль-Карама к востоку от административного центра провинции Ракка разгорелся конфликт между местными жителями и боевиками Демократических сил Сирии (SDF), передает источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL). По сведениям автора публикации, курдские радикалы похитили ценные вещи у нескольких гражданских, когда те пытались пройти через контрольно-пропускной пункт «демократических сил».

Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что население Ракки продолжает восстанавливать город своими силами. Напомним, за реконструкцию практически полностью разрушенного города несут ответственность SDF и оказывающая им финансовую поддержку международная коалиция.

Провинция Хама

На север провинции Хама прибыло подкрепление правительственных сил САР, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

Напомним, в этой части региона не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. Боевики нарушают режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил с САА, и совершают атаки на расположения армии Башара Асада, а также предпринимают попытки проникнуть на подконтрольные правительственным войскам территории региона.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)